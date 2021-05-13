Избирателей Ленобласти приглашают принять участие в тестировании электронного голосования

Масштабное тестирование системы пройдет с 12 по 14 мая на специализированном сайте. Через сайт «Госуслуги» заявление на участие подали уже 29 тысяч ленинградцев.

Всего по России ь изъявили желание проголосовать порядка 2,3 миллионов человек. В Ленинградской области — почти 29 тысяч. Это 2,09 % от числа избирателей 47-го региона. Так, с 8 утра 12 мая до 12 дня 13 мая в тестовом голосовании приняли участие 12 тысяч 281 избиратель Ленинградской области.

Тестовое голосование для всех граждан, подавших соответствующее заявление, будет проводиться до 20 часов 14 мая 2021 года. Актуальную информацию о ходе голосования в различных регионах страны, в том числе в Ленинградской области, можно получить по ссылке — https://stat.vybory.gov.ru/regions/47.