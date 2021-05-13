На полигонах Ленобласти прогремели взрывы неразорвавшихся снарядов

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО очистили более 30 тыс. квадратных метров территории полигонов в Ленобласти от неразорвавшихся снарядов.

Об этом в четверг, 13 мая сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Военные специалисты при помощи мобильных комплексов разминирования в течение месяца обследовали территории танковых директрис и войсковых стрельбищ.

Отмечается, что территория, на которой осуществлялось уничтожение боеприпасов, была дополнительно обозначена табличками и усилена военными в специальной экипировке.