Экс-глава Никольского был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Автор: Анастасия Щербакова
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Задержан Станислав Шикалов, бывший глава администрации поселения Никольское в Тосненском районе. По предварительной информации, речь идет о хищениях бюджетных денег, направленных на ликвидацию свалок.

Об этом сообщает портал 47news в четверг, 13 мая.

Сотрудники экономического отдела полицейского главка и следователь СК Ленобласти пришли с обыском к бывшему главе администрации Никольского городского поселения Станиславу Шикалову.

Бывший чиновник был задержан на двое суток. Ему уже предъявили обвинение по части четвертой статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). О примерных суммах хищений пока ничего неизвестно.

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