Согласно данным опроса проекта «Вело 47», из 10 тыс. жителей свой велотранспорт имеют 70%, а 72% людей готовы пересесть на него на постоянной основе.

Сегодня в Волхове состоялось обсуждение перспектив развития велотуризма в Петербурге и Ленобласти, а также формирования сети велодорожек. Согласно данным опроса проекта «Вело 47» из 10 тыс. жителей свой велотранспорт имеют 70%, а 72% людей готовы пересесть на него на постоянной основе. Однако при этом жители подчеркивают важность развития велоинфраструктуры.

В рамках проекта для Ленобласти стоит задача по систематизации велодвижения. Для этого нужно систематизировать велодорожки, знаки, светофоры. Пример будут брать с Соснового Бора, где велодорожку протянули через лес вдоль Финского залива. Об этом рассказали ЛенТВ24.