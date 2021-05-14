Полчища крыс на Лиговском по мнению местных жителей, появились из-за отходов, которые выбрасывают без герметизации местные рестораны и кафе.

Издание «Невские Новости» узнало версию появления больших стай грызунов на Лиговском, 53 от местных жителей. Полчища крыс бегают днем и ночью, пугая местных жителей. Совсем рядом находятся жилые дома и культурные объекты.

Местные жители рассказали что проблема крыс волнует их довольно давно. До 50 грызунов можно было насчитать в самые спокойные времена. Местные жильцы сошлись во мнении что причиной появления такой огромной популяции крыс стали местные торговые точки, которые выбрасывают отходы в мусорные баки без какой-либо герметизации. Такие лакомые места становятся массовой точкой сборища для грызунов.