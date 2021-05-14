Экс-солист группы «Ласковый май» Андрей Разин зарегистрировался на праймериз «Единой России»

Автор: Анастасия Щербакова
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Андрей Разин Фото: www.goodhouse.ru

Бывший руководитель «Ласкового мая» хочет стать депутатом Законодательного собрания от Никольского избирательного округа (Кировский район) в Ленобласти.

Андрей Разин, известный как экс-солист и руководитель группы «Ласковый май» зарегистрировался в на праймериз «Единой России». Разин рассчитывает занять должность депутата Законодательного собрания от Никольского в Ленобласти.

На данный момент 60-летний Разин является советником генерального директора «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий», о чем стало известно на сайте праймериз. Об этом стало известно в телеграмм канале «Тайны Ленинградского двора».

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