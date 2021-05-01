Экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России»

Утверждение певицы прошло единогласно, так как все ее документы в порядке.

Бывшую солистку группы «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Государственную Думу.

Утверждение певицы прошло единогласно, так как все ее документы в порядке. Но это решение могут аннулировать, если до 16 мая артистка не опубликует две видеозаписи на сайте «Предварительное голосование — 2021».

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.