Правоохранители сомневаются в словах мужа-убийцы, который якобы утопил труп женщины в озере.

Вам будет интересно За убийство врача в Оредеже задержан ее бывший супруг – он сбросил труп в очистные По информации ivbg.ru, 14 мая в поселке Оредеж задержан 38-летний местный житель, подозреваемый в убийстве врача-педиатра Екатерины Ласкар. По данным следствия,... 14.05.2021 258

В Ленобласти провели поисковые работы на Антоновом озере. Туда якобы выкинул тело 41-летней врача-педиатра её муж. Ранее бывший супруг убитой женщины рассказал на камеру, что связал тело веревкой, поместил в вещевой мешок и выкинул вместе с орудием убийства в очистные сооружения.

Водолазы использовали три баллона кислорода в ходе поисков, однако следов трупа найдено не было. Правоохранители сомневаются в словах мужа-убийцы.

38-летняя Екатерина Ласкар пропала при странных обстоятельствах. После дежурства в Лужской районной больнице, утром 9 мая, женщина поехала на своей машине домой в посёлок Оредеж и пропала. Среди странностей пропажи Екатерины — ее телефон, найденный в электричке, при том, что с работы она уехала на личном авто.

По данным следствия, убийцей женщины оказался её супруг. Мужчина 9 мая пришел к ней для решения спорных (предварительно – финансовых) вопросов. В ходе выяснения отношений он ударил экс-супругу черенком от лопаты по затылку. От удара она умерла. Об этом рассказали 78.ru.