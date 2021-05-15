Заместитель Секретаря Генсовета Партии отметил, что это не легкая прогулка, а тяжелый труд и большая ответственность.
В «Единой России» высказались о выдвижении экс-солиста группы Андрея Разина на праймериз “Единой России”. По словам заместителя Секретаря Генсовета Партии Сергея Перминов, только «Единая Россия» предоставляет возможность процедуры предварительного выбора и обсуждения кандидатов. Остается загадкой почему этого не делают другие партии. Также Перминов отметил, что это не легкая прогулка, а тяжелый труд и большая ответственность.
“А где ещё людям с силами и желанием сделать первый шаг в политике, попробовать себя? Мы Единственная Партия, проводящая процедуру предварительного выбора, обсуждения своих кандидатов. Почему другие партии этого не делают, можно только гадать. Победит или нет — решат ленинградцы. Это не легкая прогулка, это тяжелый труд и большая ответственность, доказать, что ты можешь гореть и отдавать часть себя общему благу и делу развития региона и страны. Посмотрим…” – заявил заместитель Секретаря Генсовета Партии, сенатор РФ Сергей Перминов.
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