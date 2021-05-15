Беспилотные аппараты летают не менее 8 часов день над наиболее пожароопасными территориями.

В Ленобласти подняли в воздух «Орланов». Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», стоящие на балансе Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, занимаются отслеживанием очагов лесных пожаров на территории Ленинградской области.

«Орланы» летают не менее 8 часов день над наиболее пожароопасными территориями. Аппараты налетали уже более 100 часов с момента потепления и увеличения числа отдыхающих на природе. Беспилотник оснащено фото и видеокамерами, а также инфракрасными камерами, позволяющими вести разведку даже в ночных условиях. Об этом рассказали 47news.