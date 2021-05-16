Видео: зрители едва не погибли из-за ужасной аварии на ралли в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Лахденпохья — навсегда!» сообщают: экипаж пилота из Приладожья Олега Лозинского потерпел аварию на ралли «Пикник 2021», проходившем 14-15 мая в Ленинградской области.

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14.05.2021 330

На видео видно, как автомобиль занесло на повороте, и он несколько раз перевернулся. При этом некоторые зрители чудом избежали гибели.

Пилот и штурман не получили в аварии серьезных травм. А вот автомобиль имеет значительные повреждения.

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