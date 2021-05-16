В лесу возле Хапо-Ое найдены 200-литровые бочки с химикатом

По информации ivbg.ru, 15 мая в экстренные службы Всеволожского района обратился сотрудник «Ленобллеса».
В лесу возле деревни Хапо-Ое найдены две бочки с химикатом. Объем каждой емкости – 200 литров. На бочки нанесены наклейки Polyox-301.
Это водорастворимый полимер, который применяют в качестве связывающего материала для проводов, кабелей и оптоволокна. Место нахождения химиката ограждено. Проводится проверка.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 14 мая пара на самокате пострадала в результате столкновения с Renault Duster на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. На видео...
16.05.2021 43