В лесу возле Хапо-Ое найдены 200-литровые бочки с химикатом

По информации ivbg.ru, 15 мая в экстренные службы Всеволожского района обратился сотрудник «Ленобллеса».

В лесу возле деревни Хапо-Ое найдены две бочки с химикатом. Объем каждой емкости – 200 литров. На бочки нанесены наклейки Polyox-301.

Это водорастворимый полимер, который применяют в качестве связывающего материала для проводов, кабелей и оптоволокна. Место нахождения химиката ограждено. Проводится проверка.