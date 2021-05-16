Нападающий ФК «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В матче заключительного, 30-го тура против ФК «Тамбова» Дзюба отличился уже на 11-й минуте. Именно этот гол позволил ему обойти предыдущий рекорд экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова (133 гола).

В ходе матча Артем Дзюба забил еще три раза, и теперь в его активе 137 голов.