В части Сланцев на неделю отключат горячую воду

В административном центре Сланцевского городского поселения и Сланцевского района Ленинградской области частично ограничат подачу горячей воды на неделю.

В период с 17 по 24 мая в Сланцах сотрудниками филиала АО «Нева Энергия» будут проводиться аварийно-ремонтные работы по замене трубопровода.

Подача горячей воды будет ограничена на улице Шахтерской Славы по следующим адресам: 10, 12, 16, 20, 22, 24, 14/1, 14/2, 18.