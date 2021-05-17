За неделю клещи покусали почти 500 человек в Санкт-Петербурге

Нападения клещей участились.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в период с 3 по 9 мая в Санкт-Петербурге и его пригородах клещи покусали 478 человек.

Отмечается, что больше всего насекомые зверствуют в черте города в Пушкинском районе.

За неделю прирост новых случаев укусов выросло в 2,5 раза.

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Специалисты напоминают жителям и гостям Санкт-Петербурга быть осторожными и делать прививки от энцефалита.