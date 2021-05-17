За неделю клещи покусали почти 500 человек в Санкт-Петербурге

Нападения клещей участились.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в период с 3 по 9 мая в Санкт-Петербурге и его пригородах клещи покусали 478 человек.
Отмечается, что больше всего насекомые зверствуют в черте города в Пушкинском районе.
За неделю прирост новых случаев укусов выросло в 2,5 раза.
Вам будет интересно
Клещевой вирусный энцефалит выявили у двух человек на территории Ленобласти, один из них 14-летний ребёнок. За прошедшие майские выходные в Петербурге...
13.05.2021 206
Специалисты напоминают жителям и гостям Санкт-Петербурга быть осторожными и делать прививки от энцефалита.