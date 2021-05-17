На водителей-нарушителей парковки можно будет пожаловаться в ГАТИ

В Санкт-Петербурге запустили сервис против водителей-нарушителей парковки.
По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, теперь петербуржцы могут сфотографировать автомобиль нарушающий правила парковки, отправить фото и местоположение в базу ГАТИ.
После получения фото, на место нарушения будут отправлены инспекторы, которые выпишут нарушителям штрафы.
Отмечается, что инспекторов будут направлять только на наиболее проблемные места.
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09.02.2021 600
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