Жара до +30 градусов надвигается на Ленобласть

Автор: Александр Селиванов
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Дожди и грозы вместе с тридцатиградусной жарой ожидаются уже на этой неделе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, 18, 19 мая в регионе ожидается температура наружного воздуха до +25…+30 градусов.

Отмечается, что в отдельных районах Ленобласти пройдут ливни и грозы.

В этот период спасатели установили 3-й класс пожароопасности.

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17.05.2021 69
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