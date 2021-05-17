Жара до +30 градусов надвигается на Ленобласть

Дожди и грозы вместе с тридцатиградусной жарой ожидаются уже на этой неделе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, 18, 19 мая в регионе ожидается температура наружного воздуха до +25…+30 градусов.

Отмечается, что в отдельных районах Ленобласти пройдут ливни и грозы.

В этот период спасатели установили 3-й класс пожароопасности.