Мексиканка стала победительницей «Мисс Вселенная» — видео

В Голливуде назвали победительницу конкурса красоты.
Мексиканка Андрея Меза стала новой «Мисс Вселенная», корону ей вручала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Информация об этом появилась в официальном Instagram конкурса.
В пятерку лидеров соревнования вошли девушки из Индии, Перу, Доминиканской республики и Бразилии.
— Мексика, это все для тебя!, — отметила победительница в своем Instagram.
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