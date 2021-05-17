Мексиканка стала победительницей «Мисс Вселенная» — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Голливуде назвали победительницу конкурса красоты.

missuniverse_186308758_1435364676797486_7647650195455561281_n
Источник: instagram.com/missuniverse

Мексиканка Андрея Меза стала новой «Мисс Вселенная», корону ей вручала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Информация об этом появилась в официальном Instagram конкурса.

В пятерку лидеров соревнования вошли девушки из Индии, Перу, Доминиканской республики и Бразилии.

— Мексика, это все для тебя!, — отметила победительница в своем Instagram.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Вам будет интересно
«Дружная семья»: в Ленобласти стартует традиционный конкурс для молодых семей
В течение трех дней молодые семьи 47 региона сразятся в умениях на базе Центра «Молодежный» во Всеволожском районе. Жюри конкурса...
14.05.2021 160
Автор