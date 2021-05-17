Мексиканка стала победительницей «Мисс Вселенная» — видео

В Голливуде назвали победительницу конкурса красоты.

Мексиканка Андрея Меза стала новой «Мисс Вселенная», корону ей вручала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Информация об этом появилась в официальном Instagram конкурса.

В пятерку лидеров соревнования вошли девушки из Индии, Перу, Доминиканской республики и Бразилии.

— Мексика, это все для тебя!, — отметила победительница в своем Instagram.

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