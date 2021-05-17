Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.

Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Россияне, Россия, Недели, Ленобласть, Губернаторы в России, Губернаторы, Губернатор Ленобласти Александр ДрозденкоИсточник: instagram.com/drozdenko_au
— Мосты #ленобласть — как символ поиска решений, объединения разных берегов, мнений, людей, — написал Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

Также губернатор Ленобласти пожелал жителям и гостям региона удачной недели и здоровья.

Вам будет интересно
Александр Дрозденко выступил на Всероссийском форуме молодых педагогов в Гатчине
Второй Всероссийский форум молодых педагогов “Педагог: Профессия, Призвание. Искусство” собрал около 300 представителей профессии из 73 регионов. В Гатчинском дворце 15...
15.05.2021 126
Автор