Футболистки из Ленобласти стали лучшими на Северо-Западе

Сборная команда Ленобласти по футболу среди девушек прошла отборочный тур V летней Спартакиады молодежи и стала лучшей из команд СЗФО.

На заключительных матчах II этапа Спартакиады футболистки из Ленобласти обыграли спортсменок из Вологодской области со счетом 3:0. Лучшим игроком команды признали Полину Смирнову.

Теперь спортсменки примут участие в финальном этапе Спартакиады, который пройдет в конце июля в Саранске.

Ранее мы рассказывали, что Российские синхронистки Светлана Ромашина (Москва) и Светлана Колесниченко (Гатчина, Ленобласть) победили в произвольной программе дуэтов. Для них это уже второе “золото” на чемпионате Европы по водным видам спорта.