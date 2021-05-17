В “красной зоне” Ленобласти запретили общественные мероприятия

Александр Дрозденко поручил отменить проведение общественных мероприятий в “красной” зоне Ленобласти.

Речь идет о Выборгском, Гатчинском, Киришском Тихвинском и Сланцевском районах.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю выросло число госпитализаций пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией — в больницы региона были доставлены 388 человек, что на 64 пациента больше, чем неделей ранее. Сейчас в Ленобласти развернуто 788 “ковидных” коек, 145 из них свободны.

За прошедшие сутки в Ленобласти COVID-19 был подтвержден у 85 человек.

Актуальное деление по зонам в Ленинградской области: