В “красной зоне” Ленобласти запретили общественные мероприятия

Александр Дрозденко поручил отменить проведение общественных мероприятий в “красной” зоне Ленобласти.
Речь идет о Выборгском, Гатчинском, Киришском Тихвинском и Сланцевском районах.
По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю выросло число госпитализаций пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией — в больницы региона были доставлены 388 человек, что на 64 пациента больше, чем неделей ранее. Сейчас в Ленобласти развернуто 788 “ковидных” коек, 145 из них свободны.
За прошедшие сутки в Ленобласти COVID-19 был подтвержден у 85 человек.
Актуальное деление по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона: Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский, Тихвинский районы;
- «Желтая» (вторая) зона: Бокситогорский, Всеволожский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы;
- «Зеленая» (третья) зона: Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.