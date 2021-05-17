В Турции с 17 мая ослабят ограничения из-за коронавируса

С понедельника в Турции начали смягчать ограничения на фоне COVID-19.

Ранее граждане могли покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек. С 10:00 до 17:00 им разрешалось посещать врачей и выгуливать питомцев.

В МВД Турции сообщили о постепенном снятии ограничений. Комендантский час сохранится до 1 июня, по выходным он будет действовать круглосуточно. Кроме того, в субботу и воскресенье продуктовые магазины будут работать с 10 утра до 17 вечера. Посетить рестораны и кафе все еще нельзя, но они будут работать на вынос.

Рынки, ТРЦ и магазины, продающие одежду и хозтовары, по будням будут работать с 10:00 до 20:00. На улицу гражданам старше 65 лет разрешается выходить с 10:00 до 14:00, но от ограничений освобождены получившие две дозы вакцины турки.

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На туристов коронавирусные ограничения по-прежнему не распространяются.