Видео: суд Петербурга арестовал водителя BMW за езду по тротуару и угрозы подростку

В ближайшем будущем его ждет перспектива стать фигурантом еще и уголовного дела.

А дело в том, что мужчина попытался проехать по пешеходной зоне, однако дорогу ему преградил 17-летний местный житель. Юноша встал перед машиной и вежливо попросил водителя вернуться на проезжую часть. А в ответ получил угрозы и разбитый телефон.

Позже нарушителя задержали, им оказался 25-летний житель Красногвардейского района. На водителя составили несколько административных протоколов, в том числе и за отсутствие водительских прав. Суд арестовал мужчину на 10 суток, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.