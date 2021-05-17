Подробная инструкция, как принять участие в проекте «Чемпионы среди нас»

В Ленобласти стартовал онлайн-проект «Чемпионы среди нас» — соревнования по прыжкам на скакалке.

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова опубликовала в соцсетях подробную инструкцию, как принять участие в проекте.

Присоединиться к проекту могут все желающие начиная с детского сада и до 8 класса школы. Видео необходимо прислать до 1 июля 2021 года по адресу skipping78@mail.ru. Также видео можно публиковать в социальных сетях с хэштегом #чемпионсрединас.