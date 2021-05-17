В Гатчинском районе электричка насмерть сбила пенсионера

80-летний житель Петербурга переходил ж/д пути по пешеходному переходу, не обращая внимания на приближающуюся электричку «Оредеж — Петербург».

Несчастный случай произошел утром 17 мая у платформы «80-й километр» в Гатчинском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, мужчина не отреагировал на световой сигнал, а также громкий гудок, который подал машинист. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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От полученных травм пенсионер скончался на месте. Проводится проверка.