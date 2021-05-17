В Гатчинском районе электричка насмерть сбила пенсионера

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

80-летний житель Петербурга переходил ж/д пути по пешеходному переходу, не обращая внимания на приближающуюся электричку «Оредеж — Петербург». 

Несчастный случай произошел утром 17 мая у платформы «80-й километр» в Гатчинском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, мужчина не отреагировал на световой сигнал, а также громкий гудок, который подал машинист. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Вам будет интересно
В Гатчинском районе электричка насмерть сбила пенсионера сбила электричка, насмерть сбил, Ленобласть, Гатчинский район
Видео: суд Петербурга арестовал водителя BMW за езду по тротуару и угрозы подростку
В ближайшем будущем его ждет перспектива стать фигурантом еще и уголовного дела. А дело в том, что мужчина попытался проехать по...
17.05.2021 43

От полученных травм пенсионер скончался на месте. Проводится проверка. 

Автор