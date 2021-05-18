Стали известны сроки наступления купального сезона в Санкт-Петербурге

Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

По словам эксперта, до конца весны в Северной столице сохранится тепла погода, однако вода по прежнему будет холодной.

Колесов отметил, что хоть мелководье в целом прогрелось, температура воды в целом остается на уровне +10… +13 градусов.

Специалист уточнил, что для купания необходима «температура в районе +18, и то не каждый купаться будет».

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Александр заключил, что до конца месяца купальный сезон полноценно начать не получится.