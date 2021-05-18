В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще двух подопечных.

Малыша весом всего в 4,2 килограмма нашли в поселке Ладожское озеро. В Ломоносове члены яхт-клуба “Нептун” подобрали нерпика в 9 килограммов на втором форту.

Специалисты отметили, что не рассчитывали на такой сезон. Уже сейчас в фонде восемь серых тюленей и шесть нерп. Только за минувшие выходные в фонд доставили трех исхудавших нерпиков из Приозерска, Ларионово и Шлиссельбурга.

Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.