Петербурженка продала квартиру, чтобы отдать деньги лжесотруднику банка

По информации ivbg.ru, 66-летняя жительница Санкт-Петербурга стала жертвой лжесотрудника одного из крупнейших российских банков.

Мошенник убедил женщину, что кто-то пытался снять деньги с ее счета, поэтому для сохранности стоит снять средства и перевести их на другой счет. За три дня 66-летняя женщина сняла все свои сбережения – 6 402 000 рублей – и перевела их на разные счета.

На этом она не остановилась, взяла кредитов на 728 тысяч рублей, а потом продала квартиру и также перевела деньги мошеннику. Общий ущерб составил 11 630 000 рублей. Спустя месяц женщина обратилась в полицию.