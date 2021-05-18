Врач назвала заболевания, которые провоцирует кондиционер

По словам врача-эпидемиолога Дарьи Тихоновой, кондиционер в помещении может спровоцировать ангину, аллергию, легионеллез, а также обострение хронических заболеваний органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

Чтобы избежать указанных заболеваний, не следует долго находиться в помещении с включенным кондиционером и не устанавливать температуру ниже 18 °C.

«Если уличная температура в тени 34 градуса, значит комфортная температура воздуха в помещении составит 24 градуса», – сообщила Дарья Тихонова

Также специалист посоветовала использовать бактерицидные облучатели, которые проводят ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.