Врач назвала заболевания, которые провоцирует кондиционер

Автор: Сергей Агутин
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По словам врача-эпидемиолога Дарьи Тихоновой, кондиционер в помещении может спровоцировать ангину, аллергию, легионеллез, а также обострение хронических заболеваний органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

Чтобы избежать указанных заболеваний, не следует долго находиться в помещении с включенным кондиционером и не устанавливать температуру ниже 18 °C.

«Если уличная температура в тени 34 градуса, значит комфортная температура воздуха в помещении составит 24 градуса», – сообщила Дарья Тихонова

Также специалист посоветовала использовать бактерицидные облучатели, которые проводят ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.

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18.05.2021 41
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