Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрывается на реставрацию

Сегодня, 18 мая, в Международный день музеев в Гатчине закрывается на реставрацию музей-усадьба Павла Щербова.

Согласно проекту, все планировочные решения будут сохранены, деревянные элементы и оригинальные паркеты просто приведены в порядок, камину и стенам вернут первоначальный вид.

Фото: online47

При этом музей будет после реставрации будет современным и комфортным для посетителей. В частности, во флигеле планируется оборудовать кассы, сувенирный магазин, места с розетками для зарядки телефонов и другое.

Музей планируют открыть не раньше 2024 года.