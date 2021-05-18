Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрывается на реставрацию

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня, 18 мая, в Международный день музеев в Гатчине закрывается на реставрацию музей-усадьба Павла Щербова.

Согласно проекту, все планировочные решения будут сохранены, деревянные элементы и оригинальные паркеты просто приведены в порядок, камину и стенам вернут первоначальный вид.

Фото: online47
Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрывается на реставрацию реставрация, музей, Ленобласть, Гатчина
Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрывается на реставрацию реставрация, музей, Ленобласть, Гатчина
Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрывается на реставрацию реставрация, музей, Ленобласть, Гатчина
Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрывается на реставрацию реставрация, музей, Ленобласть, Гатчина

При этом музей будет после реставрации будет современным и комфортным для посетителей. В частности, во флигеле планируется оборудовать кассы, сувенирный магазин, места с розетками для зарядки телефонов и другое.

Музей планируют открыть не раньше 2024 года.

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