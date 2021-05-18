Знаменитая синхронистка Колесниченко станет тренером в Гатчине

Автор: Сергей Агутин
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В Гатчине откроется филиал киришской спортивной школы водных видов спорта. Главный тренер – знаменитая синхронистка Светлана Колесниченко.

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Фото: lenobl.ru

Филиал киришской спортивной школы будет организован на улице Генерала Кныша и начнет работу в 2021 году.

В этом году будущий тренер Светлана Колесниченко в очередной раз победила на чемпионате Европы в Будапеште и сейчас готовится к Олимпиаде, на которой будет представлять регион в составе сборной страны.

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