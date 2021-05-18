Знаменитая синхронистка Колесниченко станет тренером в Гатчине

В Гатчине откроется филиал киришской спортивной школы водных видов спорта. Главный тренер – знаменитая синхронистка Светлана Колесниченко.
Филиал киришской спортивной школы будет организован на улице Генерала Кныша и начнет работу в 2021 году.
В этом году будущий тренер Светлана Колесниченко в очередной раз победила на чемпионате Европы в Будапеште и сейчас готовится к Олимпиаде, на которой будет представлять регион в составе сборной страны.
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