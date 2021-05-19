На КАД произошло жесткое столкновение двух грузовиков — видео

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

По информации очевидцев в социальных сетях, авария произошла на 74-й километре внешней стороны КАД в Санкт-Петербурге. На трассе произошло столкновение двух грузовиков.

После столкновения бензовоза и автомобиля дорожных служб грузовики смяло.

По предварительной информации пострадавших нет.

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По факту ДТП будет проведена проверка.

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