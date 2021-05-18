Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП под Гатчиной

Смертельное ДТП произошло 17 мая почти в полночь на 36 километре трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском районе Ленобласти.

Предварительно, Lexus RX-300, за рулем которого сидел 50-летий житель поселка Мыза-Ивановка, ушел в занос и вылетел на “встречку”, где столкнулся с такси Kia Rio под управлением 29-летнего гражданина Киргизии.

В результате ДТП 42-летняя пассажирка Lexus скончалась на месте, еще один пассажир и водитель госпитализированы. В больницу также доставлены водитель и пассажир второй иномарки.