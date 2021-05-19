Санкт-Петербург будет меньше топить предстоящим летом

В Северной столице привели в порядок половину проблемных мест.
Уже несколько лет в городе на Неве происходят потопы из-за неадаптированных систем отведения воды. Этим летом проблему обещали решить.
По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в этом году в городе выявили 17 проблемных мест. В настоящий момент 8 из них приведены в порядок.
Отмечается, что за оставшимися ливневками будет следить «Водоканал».
Вам будет интересно
Непогода бушевала и повалила деревья в нескольких районах города и области. В сети появились фото и видео шторма, который обрушился на...
19.05.2021 125