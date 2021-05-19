Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме

Российская певица Манижа Сангин прошла в финал международного конкурса Евровидения. Первый полуфинал состоялся вчера, 18 мая, где за билет в финал боролись участники из 16 стран.

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Манижа вышла на сцену под третьим номером. В субботу, 22 мая, певица поборется за первое место наравне с исполнителями из 25 государств. После выступления Манижа поделилась «планом победы» на международном конкурсе. По её словам, надо просто быть собой.

— Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой, — сказала россиянка.

Напомним, в прошлом году Евровидение отменили из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию должна была представлять группа Little Big.