В Ленобласти названы имена финалистов чемпионата «Молодые профессионалы»

В финале ребята будут демонстрировать свои умения в 9 компетенциях.

Финалистами от Ленобласти стали «Молодые профессионалы» из Луги, Гатчины, Всеволожска, Кировска и Приозерска. Ознакомиться ос списком финалистов можно по ссылке.

Отметим, что региональный чемпионат WorldSkills в 2019 году проходил на 17 площадках по 48 компетенциям. В состязаниях принимали участие 330 молодых профессионалов, около 400 экспертов и впервые прошли соревнования по трем компетенциям для участников 50+ в категории «Навыки мудрых»: «Сварочные технологии», «Охрана труда» и «Социальная работа».

Напомним, что заявка от Ленобласти на проведение в 2022 году на территории региона чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Europe уже одобрена. Также на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills. В 2018 году Ленинградцы привезли домой три медали с финала WorldSkills Russia.