На пожаре в Колтушском поселении пострадал мужчина

Пожар охватил 72 квадратных метра дачного дома, расположенного в садоводстве Север жилищного массива Карьер-Мяглово Колтушского поселения Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 18 мая в 00:22. На место прибыли дежурные смены 101 и 102 пожарных частей. Пожар был потушен в 5:15.
По информации ivbg.ru, в ходе пожара получил ожоги и был госпитализирован 54-летний мужчина.
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19.05.2021 147