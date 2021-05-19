На пожаре в Колтушском поселении пострадал мужчина

Пожар охватил 72 квадратных метра дачного дома, расположенного в садоводстве Север жилищного массива Карьер-Мяглово Колтушского поселения Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 18 мая в 00:22. На место прибыли дежурные смены 101 и 102 пожарных частей. Пожар был потушен в 5:15.

По информации ivbg.ru, в ходе пожара получил ожоги и был госпитализирован 54-летний мужчина.