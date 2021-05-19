Телефонный мошенник украл 427 тысяч рублей у пенсионерки из Гатчины

По информации ivbg.ru, 18 мая в полицию Гатчинского района обратилась 74-летняя жительница Гатчины.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что ей положена компенсация от государства за ранее приобретенные лекарства. Чтобы получить выплату, якобы необходимо оплатить налог.

Пенсионерка перевела через банкомат на счет, указанный мошенником, 427 тысяч рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.