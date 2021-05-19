Сергей Бебенин: любые законодательные инициативы должны быть проанализированы

Вчера, 18 мая, в ЗакСобрании Ленобласти состоялось третье в этом году занятие «Муниципальной школы» в режиме видео-конференц-связи.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, от муниципальных образований Ленобласти для участия заявился 301 представитель. Это депутаты муниципальных образований, главы муниципальных образований, сотрудники аппаратов советов депутатов, специалисты администраций, представители контрольно-счетных органов.

Приветствуя слушателей Школы, Председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин выразил надежду, что в работе Школы участвуют все заявившиеся, это позволит судить об эффективности такой формы диалога, как видео-конференц-связь. Спикер предложил использовать смешанную форму взаимодействия: и очную, и в режиме ВКС (для тех, кому проблематично доехать до Санкт-Петербурга).

«Мы активно работаем с муниципальными депутатами по совершенствованию регионального законодательства. У нас неоднократно возникали дискуссии при внесении изменений в действующее законодательство, в частности, касающихся полномочий муниципальных образований», — подчеркнул Сергей Бебенин.

Как отметил Сергей Бебенин, любые законодательные инициативы, поступающие от депутатов регионального парламента, от ваших коллег из районов, должны быть проанализированы, обсуждены на местах. Чтобы выработать общую взвешенную, осмысленную позицию.

«Лишь в результате такой совместной работы могут быть выработаны решения, приняты законы, способствующие процветанию нашего региона», — подчеркнул Спикер.

Спикер призвал слушателей Школы активнее взаимодействовать друг с другом, обмениваться положительным опытом, учиться на чужих ошибках. Все рассматриваемые сегодня вопросы, подчеркнул выступающий, не просто продиктованы вами, они актуальны и касаются жизнедеятельности муниципальных образований.

Перед участниками ВКС выступили руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области Александр Литвинчук и заместитель Председателя Контрольного комитета Губернатора Ленобласти Наталья Бритова. Они рассказали о порядке осуществления внешнего и внутреннего финансового контроля в муниципальных образованиях Ленобласти.

Следующие вопросы повестки дня касались территориального планирования. Начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Комитета градостроительной политики Ленобласти Ольга Виленская разъяснила слушателям Школы процедуру согласования проектов схем территориального планирования РФ, проектов схем территориального планирования Ленобласти, рассказала о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования муниципальных образований Ленобласти, проектов изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Ленобласти, представляемых на утверждение в Правительство Ленобласти.

Третья тема повестки дня тоже является актуальной для всех муниципалов. Начальник сектора градостроительного зонирования отдела территориального планирования и градостроительного зонирования Комитета градостроительной политики Ленобласти Елена Наумова рассказала о порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования. Она также остановилась на порядке установления вида разрешенного использования земельного участка.

Подводя итоги работы Школы, заместитель Председателя ЗакСобрания Дмитрий Пуляевский поблагодарил представителей Правительства за обстоятельные и доступные для понимания доклады, а слушателей — за работу и напомнил, что следующее выездное занятие запланировано на 17 июня 2021 года в Тосненском районе Ленобласти.