Ленинградцев научат, как планировать финансы и не попасться на удочки мошенников

Занятия по финансовой грамотности пройдут как для дошкольников, так и для людей старшего возраста

Обучение пройдет в формате открытых уроков, онлайн-занятий, вебинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций, лекций, игр и викторин.

Отметим, что Ленобласть по итогам 2019 года вошла в число регионов России, где вырос индекс финансовой грамотности. По сравнению с 2018 годом уровень финансовых знаний ленинградцев вырос на 5,5%.