Ленинградские родители оценили чат-бот по выплатам на детей

Комитетом по социальной защите населения и Центр управления регионом запустили чат-бот о выплатах на детей. За первую неделю работы к чат-боту обратились более 1,6 тысячи человек.

По данным комитета по социальной защите населения, чаще всего родители обращаются к разделам «Кто имеет право на выплату» и «Причины отказа». Также потенциальные получатели выплаты обращаются к разделу с контактными данными специалистов центров социальной защиты населения.

Как уже ранее писал ivbg.ru, программа начала работать в мессенджере «Телеграм». В автоматическом режиме можно получить консультации по всем вопросам, касающимся выплаты.

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Напомним, что с 1 апреля в России вступили в силу новые правила начисления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Выплата увеличена в соответствии с указом президента России от 10 марта 2021 года на четверть или вдвое, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения — 11 289 рублей. Размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка семьи.

Подать заявление можно любым удобным способом:

1. На портале Госуслуг Ленинградской области

2. На Едином портале государственных услуг

3. В МФЦ Ленинградской области;

4. В филиалах ЛОГКУ «ЦСЗН»

5. Посредством почтовой связи в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» (заявление и копии необходимых документов должны быть заверены нотариально, либо учреждением (организацией), выдавшей оригинал документа)