В Санкт-Петербурге девушка решила прогуляться по улице в чем мать родила — видео

Нимфу забрали сотрудники полиции.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видо на котором девушка гуляет по улицам Санкт-Петербурга абсолютно голая.
Возможно, жаркие дни в северной столице так повлияли на девушку и она решила сбросить с себя одежду.
Нарушительницу покоя задержали сотрудники полиции на улице Восстания.
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18.05.2021 737