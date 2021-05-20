В Санкт-Петербурге девушка решила прогуляться по улице в чем мать родила — видео

Автор: Александр Селиванов
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Нимфу забрали сотрудники полиции.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видо на котором девушка гуляет по улицам Санкт-Петербурга абсолютно голая.

Возможно, жаркие дни в северной столице так повлияли на девушку и она решила сбросить с себя одежду.

Нарушительницу покоя задержали сотрудники полиции на улице Восстания.

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18.05.2021 737
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