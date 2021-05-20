В Санкт-Петербурге девушка решила прогуляться по улице в чем мать родила — видео

Нимфу забрали сотрудники полиции.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видо на котором девушка гуляет по улицам Санкт-Петербурга абсолютно голая.

Возможно, жаркие дни в северной столице так повлияли на девушку и она решила сбросить с себя одежду.

Нарушительницу покоя задержали сотрудники полиции на улице Восстания.