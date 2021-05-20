В Выборгском районе появилась рыжая дружелюбная соседка — видео

Она совсем не боится людей и подпускает их очень близко.
Александра Гольцова вместе с дочерью познакомилась с выборгской знаменитостью, которая еще с зимы часто выходит к людям.
Речь идет о лисице. По словам Александры, лисичка не агрессивная, но вороватая. У своих гостей рыжая чуть не утащила сумочку.
На всякий случай напомним правила поведения при встрече с лисой. Итак, не надо: паниковать; подходить; гладить; кормить; делать резких движений; махать руками; поворачиваться спиной; смотреть в глаза; убегать. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами.
Источник: Александра Гольцова vk.com/id2950180
Источник: Александра Гольцова vk.com/id2950180
Источник: Александра Гольцова vk.com/id2950180
Источник: Александра Гольцова vk.com/id2950180
Источник: Александра Гольцова vk.com/id2950180
Источник: Александра Гольцова vk.com/id2950180
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