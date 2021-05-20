Незаконным мигрантам продлят пребывание в России из-за COVID-19

В России может продлить незаконным мигрантам пребывание в стране, если транспортное сообщение с их странами не восстановлено из-за COVID-19.

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Срок пребывания таких мигрантов в России может быть продлен до 90 дней. Для этого им следует обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту пребывания.

По данным МВД, с марта 2020 года Россию не покинули около 1,6 млн мигрантов, и их срок пребывания в стране уже закончился. И лишь 450 человек были депортированы специально организованными рейсами.