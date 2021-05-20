Новички агробизнеса представили свои проекты на суд жюри в Ленобласти

По плану в 2021 году Ленобласть должна выдать 7 грантов «Агростартап» на общую сумму 26,8 млн рублей. Максимальная сумма гранта – до 6 млн рублей.

В течение двух дней в областном комитете по АПК многопрофильная конкурсная комиссия рассмотрит 65 заявок, из которых 48 претендентов выбрали животноводство главным направлением своей деятельности, а 17 растениеводство.

«Из соискателей 47 человек – жители Ленобласти, 17 – Санкт-Петербурга, один – Пскова. По правилам «Агростартапа» претенденты могут быть зарегистрированы в любом регионе страны, но вести хозяйство — в Ленобласти», — отмечают в комитете по агропромышленному комплексу Ленобласти.

Всего в 2020 году пять фермеров района приобрели 114 голов животных в рамках программ «Агростартап». Участники программа 2020 года уже освоили 10,7 млн рублей грантовой поддержки.

Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.