Неизвестный «заминировал» 11 школ в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, 19 мая с 16:25 до 16:55 в полицию Выборгского района обратились сразу из 11 местных учебных заведений.
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20.05.2021 118
Неизвестный отправил на электронные адреса учебных заведений сообщения о минировании. Сотрудники полиции и кинологи осмотрели помещения школ и прилегающую территорию. Взрывчатка не обнаружена.
Во многих учебных заведениях занятия уже закончились, и учеников не было. Было эвакуировано 150 школьников и педагогов.