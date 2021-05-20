В «Ленэкспо» снова открыли временный госпиталь для пациентов с COVID-19

В “Ленэкспо” вновь развернут временный госпиталь из-за увеличения суточной заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

В павильоне №5 развернуто 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, семь из них — реанимационные. При всплеске заболеваемости в госпитале готовы использовать все 295 мест.

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Напомним, временный госпиталь в “Ленэкспо” закрыли в конце февраля.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки выявили 88 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших — 44 247, выздоровели — 40 970.