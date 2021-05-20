В Ленобласти станет больше пунктов пропуска для въезда по электронной визе

МИД России предварительно одобрило расширение возможностей для въезда иностранцев по электронной визе через пункты пропуска в Ленобласти. Об этом заявил сенатор Сергей Перминов.

По его словам, в январе было направлено обращение в правительство России с просьбой включить в список доступных для въезда автомобильные пункты пропуска Торфяновка, Светогорск и Брусничное, железнодорожные Ивангород (граница с Эстонией) и Выборг, а также морской Высоцк.

Первыми инициативу поддержали в МИД России. Он отметил, что по Брусничному, Торфяновке и Светогорску и Высоцку вопрос включения в список находится “в высокой степени решения”.

“По остальным пунктам это будет сделать сложнее. Мы настроены энергично, чтобы добиться расширения числа таких погранпереходов”, — рассказал Перминов.

Ранее министерство иностранных дел России смягчила ряд действующих в условиях пандемии ограничений на въезд и выезд из страны.