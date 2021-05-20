В Госдуме хотят запретить УК привлекать коллекторов к взысканию долгов по ЖКХ

Государственная Дума 20 мая в первом чтении приняла поправки в Жилищный кодекс, который вводит запрет на привлечение коллекторов к возврату задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.
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18.05.2021 274
С подобной инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Принятие поправок аннулирует любой вид подобных сделок и защитит права россиян.
Также в третьем чтении принят закон, усиливающий административную ответственность кредитных организаций. Как сообщал ivbg.ru, законопроект подразумевает штрафы до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов.