В Госдуме хотят запретить УК привлекать коллекторов к взысканию долгов по ЖКХ

Государственная Дума 20 мая в первом чтении приняла поправки в Жилищный кодекс, который вводит запрет на привлечение коллекторов к возврату задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги.

Вам будет интересно Штрафы до 500 тысяч рублей ввели за угрозы при взыскании долгов Госдума 18 мая приняла законопроект об административных штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы должникам. К ответственности будут привлекаться не... 18.05.2021 274

С подобной инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Принятие поправок аннулирует любой вид подобных сделок и защитит права россиян.

Также в третьем чтении принят закон, усиливающий административную ответственность кредитных организаций. Как сообщал ivbg.ru, законопроект подразумевает штрафы до 500 тысяч рублей за угрозы при взыскании долгов.