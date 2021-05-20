Охота на рассаду: в Тихвине начали выкапывать цветы из городских клумб

В Тихвине не успели на городских клумбах появиться цветы, как их начали выкапывать.

“Конечно, парочка-другая выкопанных цветочков останется незаметной, место украденных заменят новые из запаса. Да и, говорят, ворованные цветы лучше растут… Но это однозначно минус в карму”, — посетовали в местной администрации

К слову, этим летом в Тихвине высадят более 50 тысяч растений. В Кудрово тем временем рядом со строящейся поликлиникой высадили аллею из 90 кленов. Также в парке «Оккервиль» посадили 60 кленов, 30 шаровидных ив и 30 дубов, а в сквере «Березовая роща» появилось 30 пушистых берез высотой до двух метров.